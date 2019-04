Challenger Anning: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 2

Challenger Anning CH | Terra | $162.480 – 1°-2° Turno

Center Court – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Q] Jacob Grills vs [WC] Yecong He



Il match deve ancora iniziare

2. Goncalo Oliveira vs [16] Ze Zhang



Il match deve ancora iniziare

3. Zhizhen Zhang vs [12] Aleksandr Nedovyesov



Il match deve ancora iniziare

4. [5] Ramkumar Ramanathan vs Yan Bai



Il match deve ancora iniziare

5. Zhe Li / Goncalo Oliveira vs [3] Max Purcell / Luke Saville



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. Uladzimir Ignatikvs [Alt] Nicolas Barrientos

2. Makoto Ochi vs [8] Jason Kubler



Il match deve ancora iniziare

3. Yasutaka Uchiyama vs [6] Alex Bolt



Il match deve ancora iniziare

4. Saketh Myneni vs [2] Prajnesh Gunneswaran



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Maverick Banes vs [Q] Ben Patael



Il match deve ancora iniziare

2. [15] Adam Pavlasek vs Yunseong Chung



Il match deve ancora iniziare

3. [13] Maxime Janvier vs Tsung-Hua Yang



Il match deve ancora iniziare

4. David Pel / Hans Podlipnik-Castillo vs Jason Jung / Sanchai Ratiwatana



Il match deve ancora iniziare