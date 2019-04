Da Monte Carlo: Parla Rafael Nadal alla caccia del 12 esimo successo nel Principato “È difficile per me avere un’idea precisa del mio livello di gioco. Ho avuto troppi intoppi. Non sono riuscito a giocare più di tre settimane di fila senza problemi”

Rafael Nadal punta al dodicesimo titolo al Rolex Monte-Carlo Masters 1000. A due giorni dalla sua entrata in campo, mercoledì, contro il connazionale Roberto Bautista Agut, il campione in carica si é confidato lunedì alla tradizionale tavola rotonda prima del torneo.

Come ti avvicini alla 113a edizione del Rolex Monte-Carlo Masters?

“Non so. Sto uscendo da un periodo difficile. È difficile per me avere un’idea precisa del mio livello di gioco. Ho avuto troppi intoppi. Non sono riuscito a giocare più di tre settimane di fila senza problemi. È stato difficile da vivere questo momento. Quindi si vedrà. La cosa importante per me è fare ancora un buon allenamento domani per essere competitivo per il mio primo turno di mercoledì, che sembra difficile. “

Quando hai potuto ricominciare ad allenarti?

“Due settimane fa. Il mio ginocchio sta bene. Per fortuna. Devo solo lavorare di nuovo sul mio tennis. Sono arrivato a Monte-Carlo venerdì, ho fatto qualche ora di allenamento e spero che la competizione mi permetta di trovare il ritmo che mi serve.”

Cosa sogni?

“Non sogno. Cerco di andare avanti giorno dopo giorno. E per ora, il mio sogno è giocare un buon torneo qui a Monte Carlo, un torneo che, come sapete, mi è caro. È un obiettivo più che un sogno. “