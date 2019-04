Lunga intervista a Claudio Panatta che ci racconta con passione dei grandi campioni che hanno caratterizzato la sua epoca da Borg ad Agassi, del traumatico esordio in Coppa Davis in cui ha sostituito il fratello Adriano (Audio)

Claudio Panatta in questa generosa intervista traccia un bilancio appassionato della sua carriera di tennista professionista che lo ha visto arrivare alla posizione n. 46 in singolare ed in doppio: ci racconta con passione dei grandi campioni che hanno caratterizzato la sua epoca da Borg ad Agassi, del traumatico esordio in Coppa Davis in cui ha sostituito il fratello Adriano, dei materiali che hanno cambiato il tennis, dei tantissimi campioni incontrati e a volte battuti.

Claudio Panatta dal 2005 dirige e continua ad insegnare tennis all’interno dell’Accademia Panatta nel circolo All Round di Roma e da qualche anno organizza camp estivi per ragazzi insieme a Paolo Canè a Sestola nel mese di luglio (http://www.sportcampevents.com).

Ascolta “panatta claudio1” su Spreaker.

Enrico Fagioli