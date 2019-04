ATP Marrakech: Lorenzo Sonego approda ai quarti di finale (VIDEO)

Seconda volta in carriera nei quarti di finale per Lorenzo Sonego in un torneo del circuito ATP.

Nel secondo turno del torneo ATP 250 di Marrakech, l’azzurro, proveniente dalle qualificazioni, ha sconfitto l’olandese Robin Haase, numero 62 Atp con il risultato di 76(5) 63 in un’ora e 39 minuti.

Sonego si giocherà un posto in semifinale con il vincente del match fra il britannico Kyle Edmund, numero 22 della classifica mondiale e terza testa di serie, e il francese Jo-Wilfried Tsonga, numero 116 Atp.

ATP Marrakech 250 | Terra | e524.340 – 2° Turno

Court Central – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Robin Haase vs [Q] Lorenzo Sonego



ATP Marrakech Robin Haase Robin Haase 6 3 Lorenzo Sonego Lorenzo Sonego 7 6 Vincitore: L. SONEGO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 R. Haase 15-0 ace 30-0 40-0 2-5 → 3-5 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 R. Haase 15-0 30-0 40-15 1-4 → 2-4 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-3 → 1-4 R. Haase 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 R. Haase 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 1-4* 2-4* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 6-5 → 6-6 R. Haase 15-0 15-15 df 30-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 5-4 → 5-5 R. Haase 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 R. Haase 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 R. Haase 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 R. Haase 0-15 0-30 15-30 15-40 df 1-1 → 1-2 L. Sonego 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 df 0-1 → 1-1 R. Haase 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

2. [Q] Adrian Menendez-Maceiras vs Taro Daniel



ATP Marrakech Adrian Menendez-Maceiras Adrian Menendez-Maceiras 2 6 1 Taro Daniel Taro Daniel 6 1 6 Vincitore: T. DANIEL Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 T. Daniel 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 A. Menendez-Maceiras 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-4 → 1-5 T. Daniel 15-0 30-0 ace 30-15 1-3 → 1-4 A. Menendez-Maceiras 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 1-2 → 1-3 T. Daniel 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Menendez-Maceiras 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 T. Daniel 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 A. Menendez-Maceiras 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 5-1 → 6-1 T. Daniel 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 4-1 → 5-1 A. Menendez-Maceiras 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 T. Daniel 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 3-1 A. Menendez-Maceiras 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 T. Daniel 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 A. Menendez-Maceiras 15-0 30-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 T. Daniel 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 2-5 → 2-6 A. Menendez-Maceiras 0-15 15-15 30-15 30-40 df 2-4 → 2-5 T. Daniel 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-4 → 2-4 A. Menendez-Maceiras 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 1-4 T. Daniel 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 1-2 → 1-3 A. Menendez-Maceiras 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 T. Daniel 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 A. Menendez-Maceiras 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

3. Guido Andreozzi vs [4] Gilles Simon



ATP Marrakech Guido Andreozzi Guido Andreozzi 0 0 Gilles Simon [4] • Gilles Simon [4] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 G. Simon 0-0

4. [3] Kyle Edmund vs [WC] Jo-Wilfried Tsonga (non prima ore: 17:30)



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Roman Jebavy / Andres Molteni vs [2] Rohan Bopanna / Dominic Inglot



ATP Marrakech Roman Jebavy / Andres Molteni Roman Jebavy / Andres Molteni 6 3 8 Rohan Bopanna / Dominic Inglot [2] Rohan Bopanna / Dominic Inglot [2] 0 6 10 Vincitori: BOPANNA / INGLOT Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 8-10 R. Bopanna / Inglot 0-1 R. Bopanna / Inglot 0-1 1-1 2-1 3-1 3-2 4-2 4-3 4-4 4-5 5-5 6-5 7-5 7-6 8-6 8-7 8-8 9-8 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 R. Bopanna / Inglot 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 3-5 → 3-6 R. Jebavy / Molteni 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 2-5 → 3-5 R. Bopanna / Inglot 30-0 40-0 2-4 → 2-5 R. Jebavy / Molteni 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-4 → 2-4 R. Bopanna / Inglot 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 ace ace 1-3 → 1-4 R. Jebavy / Molteni 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 R. Bopanna / Inglot 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 R. Jebavy / Molteni 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 R. Bopanna / Inglot 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 R. Jebavy / Molteni 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-0 → 6-0 R. Bopanna / Inglot 0-15 0-30 15-30 15-40 df 4-0 → 5-0 R. Jebavy / Molteni 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 3-0 → 4-0 R. Bopanna / Inglot 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 R. Jebavy / Molteni 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 R. Bopanna / Inglot 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 df 0-0 → 1-0

2. Jurgen Melzer / Franko Skugor vs [WC] Amine Ahouda / Adam Moundir



ATP Marrakech Jurgen Melzer / Franko Skugor Jurgen Melzer / Franko Skugor 6 6 Amine Ahouda / Adam Moundir Amine Ahouda / Adam Moundir 2 1 Vincitori: MELZER / SKUGOR Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 A. Ahouda / Moundir 0-30 0-40 5-1 → 6-1 J. Melzer / Skugor 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 A. Ahouda / Moundir 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 3-1 → 4-1 J. Melzer / Skugor 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-1 → 3-1 A. Ahouda / Moundir 0-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 J. Melzer / Skugor 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 1-0 → 2-0 A. Ahouda / Moundir 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 J. Melzer / Skugor 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 A. Ahouda / Moundir 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-1 → 5-2 J. Melzer / Skugor 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-1 → 5-1 A. Ahouda / Moundir 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 J. Melzer / Skugor 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 A. Ahouda / Moundir 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 J. Melzer / Skugor 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 A. Ahouda / Moundir 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 40-40 df 0-0 → 1-0

3. Leander Paes / Benoit Paire vs [4] Oliver Marach / Philipp Oswald



ATP Marrakech Leander Paes / Benoit Paire • Leander Paes / Benoit Paire 6 7 3 0 Oliver Marach / Philipp Oswald [4] Oliver Marach / Philipp Oswald [4] 7 5 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 L. Paes / Paire 0-1 1-1 2-1 3-1 3-2 4-2 4-3 4-4 5-4 5-5 6-5 6-6 6-7 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 L. Paes / Paire 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 3-5 → 3-6 O. Marach / Oswald 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 3-4 → 3-5 L. Paes / Paire 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 2-4 → 3-4 O. Marach / Oswald 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 L. Paes / Paire 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 O. Marach / Oswald 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 1-2 → 1-3 L. Paes / Paire 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 O. Marach / Oswald 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-1 → 0-2 L. Paes / Paire 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 O. Marach / Oswald 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 df 6-5 → 7-5 L. Paes / Paire 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 O. Marach / Oswald 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 L. Paes / Paire 15-0 15-15 40-15 40-30 ace 4-4 → 5-4 O. Marach / Oswald 15-0 30-0 ace 40-0 4-3 → 4-4 L. Paes / Paire 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 O. Marach / Oswald 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 3-2 → 3-3 L. Paes / Paire 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 ace 2-2 → 3-2 O. Marach / Oswald 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 L. Paes / Paire 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 O. Marach / Oswald 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 1-0 → 1-1 L. Paes / Paire 15-0 30-15 30-30 df 40-30 ace 0-0 → 1-0

4. Simone Bolelli / Malek Jaziri vs Sander Gille / Joran Vliegen



Il match deve ancora iniziare