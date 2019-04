Roger Federer ed il forfait che ancora non esiste per Roma

Roger Federer non giocherà il torneo di Roma? probabile ma non c’è ancora nulla di ufficiale.

Anche se sul sito del campione svizzero sulla Home Page c’è scritto che giocherà Madrid e poi il Roland Garros, escludendo in questo modo Roma, non è affatto vero che l’attuale n.4 del mondo non sia poi presente effettivamente nel torneo romano.

Federer attualmente rimane iscritto a Roma e con tuttà probabilità deciderà se giocare al Foro Italico in caso di prematura sconfitta a Madrid.