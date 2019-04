Il torneo di Basilea presenta i primi tre nomi. Roger Federer esordirà nel torneo Lunedì sera

Gli organizzatori del torneo ATP 500 di Basilea in programma dal prossimo 19 Ottobre hanno svelato i primi tennisti al via.

Si tratta di Roger Federer, Stan Wawrinka e Alexander Zverev. Il direttore Roger Brennwald con il tedesco ha quindi già ingaggiato un grosso nome da opporre ai due svizzeri.

Zverev l’anno scorso era giunto fino alle semifinali, per poi tre settimane dopo vincere le sue prime ATP Finals.

Federer dal canto suo andrà a caccia del 10o successo in casa, e dopo molto tempo sarà lui ad aprire le danze scendendo in campo il lunedì sera dopo la cerimonia d’apertura. Stan dal canto suo esordirà il martedì, dopo che nelle ultime due stagioni aveva dovuto rinunciare per infortunio.