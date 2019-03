Roger Federer aiuta ad asciugare i campi

Questa potrebbe essere una cosa molto più normale di quanto sembri, ma le persone sono sempre sorprese nel vedere gesti quotidiani tra le grandi star del nostro sport come accaduto a Rafael Nadal, che ha aiutato a ripulire dopo l’alluvione verificatasi a Maiorca alcuni mesi fa.

Un giornalista ha sorpreso Roger Federer ieri mentre aiutava gli addetti ad asciugare il campo centrale di Miami.

L’immagine ha avuto centinaia di retweet nelle ultime ore.

Roger Federer lending a helping hand to the drying process inside the Hard Rock this morning. pic.twitter.com/k0J1GACRJF

— Nick Lester (@nicklester) 20 marzo 2019