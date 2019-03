Masters 1000 Miami: Qualificazioni Italiani. Sonego e Lorenzi al turno decisivo. Fuori Quinzi e Vanni

Lorenzo Sonego e Paolo Lorenzi sono approdati al turno decisivo nelle qualificazioni del torneo Masters 1000 di Miami.

Sonego, numero 106 del ranking mondiale, ha battuto all’esordio per 64 61 l’indiano Ramkumar Ramanathan, numero 139 Atp e domani sfiderà al turno decisivo lo statunitense Mackenzie McDonald, numero 60 Atp.

Paolo Lorenzi, invece ha sconfitto all’esordio il belga Ruben Bemelmans, numero 151 Atp al tiebreak del terzo set.

Da segnalare che il belga nel terzo e decisivo set ha servito per il match sul 5 a 4 e poi nel tiebreak è stato avanti per 4 a 2, prima di perdere set e match per 7 punti a 5.

Al turno finale Paolo affronterà il giovane canadese Felix Auger-Aliassime.

Niente da fare, invece, per Gianluigi Quinzi e Luca Vanni. Quinzi, numero 144 del ranking mondiale, è stato sconfitto per 76(5) 60 al moldavo Radu Albot, numero 46 Atp e prima testa di serie delle “quali”, vincitore a febbraio a Delray Beach del suo primo titolo nel circuito maggiore, mentre Vanni ha ceduto con il punteggio di 46 64 61 al canadese Felix Auger-Aliassime, 18 anni, numero 57 Atp e seconda testa di serie delle “quali”.

Masters Miami – Hard

1TQ Ramanathan – Sonego (0-0) ore 15:00



1TQ Auger-Aliassime – Vanni (0-0) 2 incontro dalle ore 15:00



1TQ Albot – Quinzi (0-0) 2 incontro dalle ore 15:00



1TQ Bemelmans – Lorenzi (0-0) 2 incontro dalle orMae 15:00