Roger Federer: “Ho avuto la fortuna di affrontare campioni del calibro di Sampras e Agassi quando ero giovane e oggi sono orgoglioso di dare questa possibilità a dei talenti come Tsitsipas”

Roger Federer : “È un sogno che si realizza”, ha confidato l’ex n.1 del mondo.

“Non so se Stefanos era già nato quando ho vinto il mio primo torneo nel circuito. Ho avuto la fortuna di affrontare campioni del calibro di Sampras e Agassi quando ero giovane e oggi sono orgoglioso di dare questa possibilità a dei talenti come Tsitsipas. Sono sicuro che farà una grande carriera”.

Roger è diventato così il secondo giocatore dopo Jimmy Connors (109) a superare la barriera dei 100 tornei vinti in carriera: “I record sono fatti per essere battuti, ma non è il mio obiettivo quello di batterli tutti. Jimmy ha raggiunto un traguardo incredibile, ma io sono felice di aver raggiunto i cento…”.