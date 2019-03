WTA Indian Wells – Qualificazioni: Il programma completo di Lunedì 04 Marzo

STADIUM 3 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Zoe Kruger vs [17] Natalia Vikhlyantseva

2. Nicole Gibbs vs [16] Fiona Ferro

3. Sara Errani vs [18] Heather Watson

4. [4] Vera Zvonareva vs Irina Khromacheva

STADIUM 4 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Anastasia Potapova vs Priscilla Hon

2. [9] Lin Zhu vs [WC] Xiyu Wang

3. [8] Kristyna Pliskova vs [WC] Catherine Mcnally

4. [WC] Francesca di Lorenzo vs [23] Misaki Doi

STADIUM 5 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [5] Dalila Jakupovic vs Arantxa Rus

2. [10] Zarina Diyas vs Varvara Lepchenko

3. Conny Perrin vs [19] Timea Bacsinszky

4. [11] Sorana Cirstea vs [WC] Danielle Lao

STADIUM 6 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Ashley Kratzer vs [20] Kateryna Kozlova

2. [6] Katie Boulter vs Allie Kiick

3. [3] Stefanie Voegele vs Caroline Dolehide

4. Christina Mchale vs [24] Fanny Stollar

STADIUM 7 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Paula Badosa Gibert vs [13] Veronika Kudermetova

2. Marie Bouzkova vs [14] Viktorija Golubic

3. Ysaline Bonaventure vs [21] Olga Danilovic

4. [12] Mandy Minella vs Yanina Wickmayer

STADIUM 9 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Sara Sorribes Tormo vs Julia Glushko

2. Monica Niculescu vs [15] Anna Blinkova

3. [7] Lara Arruabarrena vs Iga Swiatek

4. Claire Liu vs [22] Nao Hibino