Naomi Osaka collaborerà con Jermaine Jenkins

Naomi Osaka, senza allenatore dall’inizio del mese dopo aver sorpreso tutti licenziando Sascha Bajin, ha scelto un nuovo sparring o coach.

La 21enne giapponese, numero uno del mondo e vincitrice degli ultimi due tornei del Grand Slam, ha chiamato per il suo team tecnico l’ex tennista statunitense Jermaine Jenkins, che ha lavorato con Venus Williams fino alla fine dello scorso anno quando la campionessa americana ha deciso di azzerare tutto il suo team tecnico.

Non è ancora noto se Jenkins sarà solo un compagno di allenamento o qualcosa di più per la giapponese.

I due lavoreranno insieme per la prima volta a Indian Wells, dove la Osaka difenderà il primo titolo importante che ha conquistato nel 2018.

Had a great dinner with the team ❤️ also taking this moment to thank Jermaine for joining us and coming on board lol 😊🙌 pic.twitter.com/OBpl5R7L2j

— NaomiOsaka大坂なおみ (@Naomi_Osaka_) 28 febbraio 2019