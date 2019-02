Benoit Paire: “Prima ero pazzo, non accettavo gli errori”

Benoit Paire dice di essersi calmato rispetto al passato: “Ora però sono più calmo di prima, sto migliorando. Prima ero pazzo, non accettavo gli errori e sembrava che le persone mi assalivano se sbagliavo una volèe facile. L’opinione degli altri era qualcosa di molto rilevante per me, ora non molto anche se ci sono giorni dove mi sveglio e ci penso”

“Lo scorso anno a Washington ho avuto una brutta esperienza. Dopo aver perso la partita, mi hanno multato per 17.000 dollari. Nel terzo set sono caduto durante uno scambio e nel giro di due secondi ho distrutto la racchetta.

Sono andato sulla panchina e ne ho rotto una seconda e una terza. Era incontrollabile. L’ultimo game non ho nemmeno lottato, volevo soltanto andarmene e ho rotto pure la quarta. Ero sul punto del collasso, e non appena sono uscito dal campo ho capito cosa avevo fatto.”