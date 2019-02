Fabio Fognini: “Essere papà ti fa vedere le cose in modo diverso, soprattutto quando perdo non fa male come prima”

Fabio Fognini : “Mi sento molto bene qui a Rio, ho un buon rapporto con la gente brasiliana e dei bei ricordi. Qui battuto Nadal per la prima volta nella mia carriera. È un torneo grande che gioco con tanta passione”.

“Il tour sudamericano è molto duro. Può succedere qualsiasi cosa. Tutte le partite sono difficilissime.

Essere papà ti fa vedere le cose in modo diverso, soprattutto quando perdo non fa male come prima. Mi piace vedere mio figlio crescere per questo sono come me in questa trasferta si Flavia che mio figlio.”

“Sarà sicuramente una partita complicata con il canadese.

È un giocatore giovane che da qui a poco credo diventerà una grande star del tennis”