Niente possibili ATP Finals a Torino. Il governo nega i fondi

La riunione del Consiglio dei Ministri che si è svolta ieri non ha portato a un accordo per i 78 milioni di euro che il governo avrebbe dovuto stanziare per mandare avanti la candidatura di Torino nella sfida per aggiudicarsi le ATP Finals dal 2021-2025.

Entro il 15 febbraio, infatti, il governo avrebbe dovuto inviare una missiva in cui, in caso di aggiudicazione dell’evento a Torino, si impegnava a versare 18 milioni per il primo anno e 15 per i successivi 4 anni.

L’esecutivo potrà presentare la lettera fino alle ore 24,00 di oggi, senza possibilità di proroghe, ma il caso sembra, purtroppo già archiviato.