Roger Federer e la domanda se pensa che possa vincere il Roland Garros: “direi di sì, ma ho bisogno di fortuna”

Roger Federer ha già annunciato il suo ritorno alla terra, cosa che non accade dal 2016.

Lo svizzero vuole giocare due o tre tornei su terra in questo 2019, ma crede di poter vincere il Roland Garros per la seconda volta in carriera?

In un’intervista con RTS, Federer ha espresso la sua opinione. “Um … direi di sì, ma ho bisogno di fortuna, di un buon tabellone, di una buona partenza e ho bisogno di approfittarne al momento giusto. Non direi che giocherò per divertirmi, ma penso che sarò più che altro in attesa di vedere cosa succederà”, ha detto il 37enne vincitore del Roland Garros nel 2009.

Ricordiamo che Federer non gioca il Grand Slam francese dal 2015.