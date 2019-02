ITF Junior: Alessandra Simone vince in Polonia. Rottoli in finale in Moldova

Settimana di tennis giovanile con pochi italiani impegnati, ma ancora una volta è arrivata una vittoria per i nostri colori. A portare a casa il trofeo questa settimana è stata Alessandra Simone (2003) che ha vinto il G5 che si è disputato in Polonia. La stessa Simone, in coppia con l’altra italiana Sofia Rocchetti (2002) è anche arrivata in finale nel doppio dello stesso torneo. Quarti di finale invece per Beatrice Ricci (2003), secondo turno per Camilla Zanolini (2003) e non si è qualificata Carlotta Mencaglia (2003).

È arrivata una finale anche in campo maschile, il merito è di Lorenzo Rottoli (2002), che si è fermato solo all’ultimo scoglio del G2 disputato in Moldova. Nello stesso torneo quarti di finale per Samuel Vincent Ruggeri (2002), secondo turno per Leonardo Malgaroli (2002) e Marcello Serafini (2002), primo turno per Andrea Fiorentini (2001), non si è qualificato Giovanni Peruffo (2001).

Nel femminile dello stesso torneo primo turno per Alice Amendola (2001), che è anche arrivata in finale nel doppio.

Infine nel G5 disputato in Kenya, terzo turno per Guelfo Baldovinetti (2001) e secondo turno per Luca Fardelli (2002).

Paolo Angella