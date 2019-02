Lettera aperta di un genitore

“Carissimi e carissime lettori e lettrici di questo magnifico blog, che in teoria sarebbe un blog di informazione per chi come me, ama il tennis, per chi lo pratica, per chi lo segue per passione e anche per chi ha figli che lo praticano a tutti i livelli.

Vi seguo e vi leggo da anni, ho notato con grande dispiacere che l’informazione viene poi tramutata in “diffamazione” e usata in maniera “bieca” per colpire questi atleti, nascondendovi dietro a dei nickname e scrivendo da dietro una tastiera spesso le cose cattive, per fare confronti non costruttivi ma distruttivi, per mettere i giovanissimi in cattiva luce, e per criticare i grandi per una partita che si pensava potessero vincere e che invece hanno perso, per scelte di allenatori, o addirittura per infortuni.

Non lo so se conoscete la paola cyberbullismo, e non se conoscete gli effetti devastanti che spesso ha su ragazzi giovani o su atleti che magari stanno attraversando dei periodi tosti, che ovviamente voi non conoscete, ma vi prendete la libertà di “uccidere” con delle parole taglienti e dolorose.

Il significato di cyberbullismo è semplice: è il termine che indica il tipo di attacco continuo, ripetuto, offensivo e sistematico attuato mediante gli strumenti della rete. In italia un quinto dei ragazzi tra gli 11 e i 19 anni ha trovato su internet informazioni FALSE sul proprio conto, si registrano casi anche di foto e video con contenuti offensivi e minacciosi, è una vera forma di prepotenza virtuale ai danni, in questo caso di giovani e non più giovani atleti.

Seguendo questo blog, e riconoscendo l’impegno e la passione dei loro amministratori, mi chiedo perchè roviniate tutto questo lavoro e questa passione “sporcando” questi articoli di informazione con offese o sottintesi di basso profilo.

Leggere i commenti fa passare la voglia di leggere le notizie, perchè c’è talemente tanto falso che, mi sembra strano che nessuno di voi si ponga la domanda: ma se fossi io il soggetto a cui sono destinate come ci starei ? o se fosse mio figlio ? cosa farei ?

Cercate di rispettare il fantastico lavoro della redazione e dei loro collaboratori, che ci informano di cosa succede tra i giovanissimi e tra i top player, e lasciate sulla vostra tastiera, le cattiverie, le bugie e le illazioni; gioite dei successi, non criticate, dispiacetevi degli insuccessi e aiutate i giovanissimi e i meno giovani a continuare a credere in sè stessi, perchè non è credibile, che tutti voi, dietro a quel pc da dove mi state leggendo, siate persone affermate, di successo e che non abbiate sbagliato mai, che non siate mai “scivolati” e che nessuno vi abbia mai teso una mano per rialzarvi. Facendo del cyberbullismo state rovinando e facendo soffrire delle persone, degli atleti che ogni giorno lavorano per raggiungere degli obiettivi.

Pensateci e mettete in atto molto più spesso la parola rispetto, e pensateci non una ma mille volte a scrivere cattiverie, perchè gli effetti sono devastanti.”