ATP Cordoba: Il Tabellone di Qualificazione. Al via quattro azzurri

ATP Cordoba 250 | Terra | $527.880

Cancha Central – Ora italiana: 15:30 (ora locale: 3:30 pm)

1. Marcelo Arevalo vs [5] Facundo Bagnis

2. [2] Marco Trungelliti vs Pedro Cachin

3. [1] Paolo Lorenzi vs Facundo Arguello

Cancha 1 – Ora italiana: 15:30 (ora locale: 3:30 pm)

1. [4] Casper Ruud vs Federico Coria

2. Andrea Collarini vs [6] Gianluigi Quinzi

3. [WC] Facundo Diaz Acosta vs [7] Alessandro Giannessi

Cancha 4 – Ora italiana: 15:30 (ora locale: 3:30 pm)

1. Federico Gaio vs [8] Andrej Martin

2. [3] Hugo Dellien vs [WC] Francisco Cerundolo