Ranking Femminile Under 18: inevitabile calo di Cocciaretto, +123 per Sara Ziodato

Elisabetta Cocciaretto non ha preso parte agli Australian Open Juniores 2019 ed è, dunque, crollata nella classifica Under 18: l’azzurra, che lo scorso anno si spinse sino alle semifinali del singolare, perde quattordici posizioni e si assesta in ventottesima piazza.

Ottavi di finale in singolare e semifinale in doppio, al fianco della russa Frayman, permettono a Federica Rossi di guadagnare ben 29 posti: la nativa di Sondrio, classe 2001, firma il suo best ranking alla posizione numero 63. La vittoria in un torneo Grado 2 in Ucraina consente a Sara Ziodato, classe 2002, di avvicinarsi alla Top-100, esattamente in 107^ piazza, con un miglioramento di 123 posizioni rispetto allo scorso aggiornamento.

LA TOP-10 ITALIANA

28. Elisabetta Cocciaretto (ITA) (2001) -14

62. Federica Sacco (ITA) (2002) -5

63. Federica Rossi (ITA) (2001) +29

86. Martina Biagianti (ITA) (2001) -5

87. Melania Delai (ITA) (2002) -5

88. Eleonora Alvisi (ITA) (2003) -4

107. Sara Ziodato (ITA) (2002) +123

122. Alice Amendola (ITA) (2001) -5

125. Lisa Pigato (ITA) (2003) +13

190. Matilde Mariani (ITA) (2002) +37