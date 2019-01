Australian Open: La Finale sarà tra Kvitova e Osaka. In palio anche la prima posizione mondiale

Nella finale femminile degli Australian Open non ci sarà in palio soltanto il primo titolo a Melbourne per Naomi Osaka (WTA 4) e Petra Kvitova (6), ma le due si giocheranno anche la testa della classifica mondiale WTA. Al penultimo atto hanno battuto rispettivamente Karolina Pliskova (8) e Danielle Collins (35).

La giapponese, vincitrice degli ultimi US Open, si è imposta sulla ceca con il punteggio di 6-2 4-6 6-4 dopo un match durato quasi due ore. Più facile il compito per la ex numero uno, che ha superato la sorprendente americana per 7-6 (7/2) 6-0 in 1h34′. Questa sfida si è giocata con il tetto chiuso a partire dal 4-4 non a causa della pioggia, ma della canicola australiana che ha portato la colonnina di mercurio a toccare i 40 gradi.

GS Australian Open P. Kvitova [8] P. Kvitova [8] 7 6 D. Collins D. Collins 6 0 Vincitore: P. Kvitova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 P. Kvitova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-0 → 6-0 D. Collins 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 -A 40-40 -A 4-0 → 5-0 P. Kvitova 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace 3-0 → 4-0 D. Collins 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 P. Kvitova 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-0 → 2-0 D. Collins 2-6 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 5*-2 6*-2 ace 6-6 → 7-6 D. Collins 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 P. Kvitova 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 A- 5-5 → 6-5 P. Kvitova 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 5-5 P. Kvitova 0-40 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 D. Collins 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 P. Kvitova 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 40-30 3-3 → 4-3 D. Collins 40-30 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 -A 40-40 -A 40-40 ace -A 2-3 → 3-3 P. Kvitova 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 D. Collins 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 P. Kvitova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 D. Collins 30-40 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 1-0 → 1-1 P. Kvitova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0