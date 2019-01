Australian Open Juniores: Martina Biagianti entra nel tabellone principale

L’assenza di Martina Biagianti nelle qualificazioni degli Australian Open Juniores si spiega col fatto che la giocatrice romana, in seguito a numerosi forfait dell’ultima ora, è entrata di diritto nel tabellone principale del primo Slam stagionale.

Visto il forfait di Elisabetta Cocciaretto, e in attesa di conoscere i risultati di Lisa Pigato, Federica Rossi e Alice Amendola, sarà lei l’unica nostra portacolori nel main draw del Major australiano. Per la diciassettenne, numero 81 del ranking mondiale under 18, si tratterà della prima partecipazione assoluta nel tabellone principale di un torneo dello Slam: a fine 2018, infatti, giocò agli US Open ma uscì di scena al primo turno delle qualificazioni, battuta da Hurricane Tyra Black con un doppio 6-4.