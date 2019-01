Roger Federer: ” Wimbledon potrebbe rappresentare il torneo ideale per dire il mio addio al tennis”

Roger Federer ha parlato del perchè continua a giocare a tennis.

“Il motivo per cui continuo a giocare a tennis è un misto di tante cose. Non so cosa sia, se la geometria del volo della pallina o quello che una smorzata può fare con lo spin, o ancora essere con il mio team e cercare di essere sempre più forte a 37 anni”.

Ci sono molti posti che sono davvero speciali per me, per fortuna: sono stato molto fortunato in questo sport. Ma sì, Wimbledon potrebbe rappresentare il torneo ideale per dire il mio addio al tennis.

Ma ce ne sono tanti altri. E dipenderà tanto dal momento: che sia il fisico, la famiglia, la mente, se un giorno ti svegli e senti che è finita, che succede?

In ogni caso, deve essere un giorno di festa, una celebrazione, non un funerale”.