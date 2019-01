ATP Sydney: Andreas Seppi avanti di un break in entrambi i parziali cede in finale ad Alex De Minaur (VIDEO)

Seppi sconfitto in finale

Andreas Seppi è stato sconfitto in finale nel torneo ATP 250 di Sydney.

L’azzurro è stato superato da Alex De Minaur, numero 29 Atp (best ranking) e quinta testa di serie, con il risultato di 75 76 (5).

Seppi nel primo set avanti per 3 a 1 subiva il controbreak nel sesto gioco.

Sul 5 a 6 l’azzurro cedeva a 30, dallo 0-40, il turno di battuta con De Minaur che conquistava la frazione per 7 a 5.

Nel secondos set Andreas avanti per 4 a 3 con break subiva il controbeak nell’ottavo game.

Si andava al tiebreak e qui l’azzurro avanti per 4 a 2, subiva la rimononta del giocatore aussie che dal 4 a 5 e servizio Seppi piazzava tre punti consecutivi conquistando la partita per 7 punti a 5.

4. [8] Andreas Seppi vs [5] Alex de Minaur