Mardy Fish è il nuovo capitano del team USA di Coppa Davis

Mardy Fish, ex numero sette del ranking mondiale, è il nuovo capitano della squadra statunitense di Coppa Davis. Il trentottenne di Edina, ritiratosi dall’attività professionistica nell’agosto 2015, rimpiazza Jim Courier che ha lasciato incarico a settembre, dopo una carica durata per ben otto anni.

Sarà il quarantunesimo capitano nella storia degli Stati Uniti che, come noto, inizieranno la loro avventura nella nuova competizione il 18 novembre prossimo in quel di Madrid, sede della fase finale. Riportare l’insalatiera negli States: è questo l’obiettivo che l’USTA (United States Tennis Association) ha concordato con Mardy Fish, che in occasione dell’ultimo successo a stelle e strisce (nel 2007, 4-1 contro la Russia) condivise il campo assieme a James Blake, Andy Roddick, Mike Bryan e Bob Bryan.