Al via gli Australian Open 2019: in esclusiva su Eurosport dal 14 al 27 gennaio

Tutto pronto a Melbourne per il debutto del tabellone principale del primo Grande Slam dell’anno, in programma dal 14 al 27 gennaio.

Eurosport è pronta per offire al proprio pubblico una copertura sempre più completa del torneo australiano che vede al via tutti i big del circuito, sia in campo maschile sia in quello femminile. Oltre 300 ore live, 16 campi collegati, speciali, interviste e approfondimenti. Quest’anno, inoltre, ad impreziosire il cast di esperti ci sarà John McEnroe protagonista sia nelle vesti di Commissioner of Tennis sia in quello di esperto e commentatore.

L’Australian Open sarà anche palcoscenico del rinnovato Game, Schett and Mats – con il sette volte vincitore di Slam Mats Wilander e Barbara Schett – dal nuovo studio mixed-reality.

“Non vedo l’ora di cominciare il 2019 con Eurosport,” ha detto John McEnroe. “Ci sono così tante storie da raccontare: Roger Federer è arrivato al capolinea? Riuscirà finalmente Alex Zverev ad esprimere tutto il suo indubbio potenziale? Riuscirà Novak Djokovic a mantenere lo stato di forma che gli ha permesso di chiudere al primo posto lo scorso anno? Serena Williams vincerà l’atteso 24° Slam?

“Ci sono tutte le condizioni affinché sia una delle migliori stagioni da tanto tempo, e non vedo l’ora di condividere le mie idee e opinioni con i milioni di appassionati di tutta Europa. Eurosport è sinonimo di qualità e sono orgoglioso di poter continuare a lavorare con loro.”

Durante gli Australian Open, McEnroe si unirà alle leggende Boris Becker e Mats Wilander per una serie di contenuti esclusivi “Tennis Legends” da Melbourne, da dove il nuovo team condividerà con i fan europei i propri pensieri e riflessioni sul torneo.

Oltre alla copertura del tabellone principale, Eurosport sta già trasmettendo in questi giorni il torneo di qualificazione, con 13 campi collegati e tanti italiani protagonisti.

Gli Australian Open sono tradizionalmente uno degli eventi più popolari tra i fan nel calendario di Eurosport. Circa 20,7 milioni di spettatori hanno guardato la finale degli Australian Open 2017 tra Roger Federer e Rafa Nadal mentre il match tra Simona Halep e Caroline Wozniacki del 2018 ha visto impennare gli ascolti in Romania (+70%) e in Danimarca (+64%) rispetto agli anni precedenti.

In Italia, Eurosport 2 avrà una finestra dedicata agli atleti italiani per non perdere nemmeno un match dei nostri azzurri con con il commento di Jacopo Lo Monaco, Federico Ferrero, Dario Puppo, Niccolò Trigari, Riccardo Bisti, Simone Eterno a cui verranno affiancati, nelle vesti di seconda voce, Barbara Rossi, Fabio Colangelo, Lorenzo Cazzaniga, e Guido Monaco.

Ad arricchire il Team Eurosport, oltre a Diego Nargiso, ci sarà l’ex tennista Paolo Cané vincitore di tre tornei ATP e medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Los Angeles nel 1984.

Protagonista per il primo Slam dell’anno anche Flavia Pennetta che, dopo il debutto con Europort agli scorsi Us Open, racconterà il suo speciale punto di vista sul torneo australiano con curiosità, pronostici e analisi tecniche.