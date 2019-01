Rafael Nadal ritorna in campo al FAST4: “Ho bisogno di un po’ più di ritmo, ma è stato un buon ritorno e giocare davanti al pubblico è fantastico” (VIDEO)

Rafael Nadal è sceso in campo questa mattina a Sydney in occasione dell’esibizione FAST4 contro Nick Kyrgios.

Dichiara Nadal: “Il primo set è andato via troppo velocemente, ma se dall’altra parte hai uno talentuoso come Kyrgios sono cose che possono succedere.

Ho bisogno di un po’ più di ritmo, ma è stato un buon ritorno e giocare davanti al pubblico è fantastico. Sono contento di essere tornato in campo e di sentirmi di nuovo sano”.

Nadal è stato sconfitto dall’australiano con il risultato di 4-0 3-4 (3) 5-3.

Il Resto del Mondo poi ha pareggiato i conti con il successo 4-1, 4-3(3) di Raonic su Milman, vincendo poi nel doppio (Nadal/Raonic contro Kyrgios/Milman) grazie al punto secco del terzo set (4-1, 1-4, 5-4).

Per la cronaca così a spuntarla è stata la formazione del Resto del Mondo, formata da Milos Raonic e Rafa Nadal che si è imposta 2-1 sull’Australia padrona di casa.