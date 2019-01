Combined Sydney: LIVE I risultati di giornata con il dettagliato

Combined Sydney – 1°.2° Turno Quali F – 1° Turno e TDQ M

KEN ROSEWALL ARENA – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Martin Klizan vs [WC] Alexei Popyrin



Il match deve ancora iniziare

2. [WC] Jordan Thompson vs Adrian Mannarino (non prima ore: 03:30)



Il match deve ancora iniziare

3. Ken Skupski / Neal Skupski vs [3] Nikola Mektic / Alexander Peya



Il match deve ancora iniziare

SHOW COURT 1 – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Alex Bolt vs [6] Jaume Munar



ATP Sydney Alex Bolt • Alex Bolt 15 2 Jaume Munar [6] Jaume Munar [6] 0 2 Match sospeso - Pioggia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Bolt 15-0 2-2 J. Munar 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Bolt 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 J. Munar 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Bolt 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

2. [WC] Kimberly Birrell vs Priscilla Hon



Il match deve ancora iniziare

3. [5] Johanna Konta vs [12] Ekaterina Alexandrova



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Aljaz Bedene OR Guillermo Garcia-Lopez vs [WC] Alex Bolt OR [6] Jaume Munar



Il match deve ancora iniziare

COURT 3 – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Destanee Aiava vs [7] Yulia Putintseva



WTA Sydney Destanee Aiava Destanee Aiava 15 0 Yulia Putintseva [7] • Yulia Putintseva [7] 0 3 Match sospeso - Pioggia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Y. Putintseva 0-15 0-3 D. Aiava 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 0-2 → 0-3 Y. Putintseva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 D. Aiava 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 40-A df 0-0 → 0-1

2. [3] Barbora Strycova vs Zarina Diyas



WTA Sydney Barbora Strycova [3] • Barbora Strycova [3] 0 5 6 3 Zarina Diyas Zarina Diyas 15 7 1 1 Match sospeso Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 B. Strycova 0-15 3-1 Z. Diyas 0-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 B. Strycova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Z. Diyas 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 B. Strycova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Z. Diyas 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 5-1 → 6-1 B. Strycova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Z. Diyas 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 B. Strycova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Z. Diyas 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 B. Strycova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Z. Diyas 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 B. Strycova 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 5-6 → 5-7 Z. Diyas 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-5 → 5-6 B. Strycova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Z. Diyas 0-15 0-30 15-30 15-40 3-5 → 4-5 B. Strycova 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 Z. Diyas 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 B. Strycova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Z. Diyas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 B. Strycova 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Z. Diyas 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 B. Strycova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Z. Diyas 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 0-1

3. [1] Aliaksandra Sasnovich vs Tamara Zidansek



Il match deve ancora iniziare

4. [4] Taro Daniel vs Reilly Opelka



Il match deve ancora iniziare

5. [1] Aliaksandra Sasnovich OR Tamara Zidansek vs [Alt] Bethanie Mattek-Sands OR [8] Monica Puig



Il match deve ancora iniziare

COURT 4 – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Aljaz Bedene vs Guillermo Garcia-Lopez



ATP Sydney Aljaz Bedene [1] • Aljaz Bedene [1] 0 7 0 Guillermo Garcia-Lopez Guillermo Garcia-Lopez 0 5 1 Match sospeso - Pioggia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Bedene 0-1 G. Garcia-Lopez 15-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 A. Bedene 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 6-5 → 7-5 G. Garcia-Lopez 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 A. Bedene 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 5-5 G. Garcia-Lopez 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 5-4 A. Bedene 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 G. Garcia-Lopez 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 A. Bedene 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 G. Garcia-Lopez 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-2 → 2-3 A. Bedene 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 2-2 G. Garcia-Lopez 0-15 df 0-30 0-40 1-1 → 2-1 A. Bedene 15-0 ace 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 G. Garcia-Lopez 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

2. [4] Danielle Collins vs [WC] Maddison Inglis



Il match deve ancora iniziare

3. [3] Yoshihito Nishioka vs [8] Christian Garin



Il match deve ancora iniziare

4. [4] Danielle Collins OR [WC] Maddison Inglis vs [WC] Abbie Myers OR [11] Tatjana Maria



Il match deve ancora iniziare

COURT 5 – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Alexandra Bozovic vs [10] Bernarda Pera



WTA Sydney Alexandra Bozovic Alexandra Bozovic 2 1 Bernarda Pera [10] Bernarda Pera [10] 6 6 Vincitore: B. PERA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 A. Bozovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-5 → 1-6 B. Pera 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 1-5 A. Bozovic 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 1-4 B. Pera 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 1-2 → 1-3 A. Bozovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 B. Pera 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-0 → 1-1 A. Bozovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 B. Pera 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-5 → 2-6 A. Bozovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 B. Pera 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 2-3 → 2-4 A. Bozovic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 B. Pera 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-3 → 1-3 A. Bozovic 0-15 0-30 df 0-40 df 0-2 → 0-3 B. Pera 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 A. Bozovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-0 → 0-1

2. [WC] Abbie Myers vs [11] Tatjana Maria



WTA Sydney Abbie Myers Abbie Myers 0 0 Tatjana Maria [11] • Tatjana Maria [11] 0 0 Match sospeso Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 T. Maria 0-0

3. [2] Katerina Siniakova vs [WC] Alexandra Bozovic OR [10] Bernarda Pera



Il match deve ancora iniziare

4. [3] Barbora Strycova OR Zarina Diyas vs Destanee Aiava OR [7] Yulia Putintseva



Il match deve ancora iniziare

COURT 6 – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Christopher O’Connell vs [5] Guido Andreozzi



ATP Sydney Christopher O'Connell Christopher O'Connell 0 1 Guido Andreozzi [5] • Guido Andreozzi [5] 15 2 Match sospeso - Pioggia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 G. Andreozzi 15-0 1-2 C. O'Connell 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-2 → 1-2 G. Andreozzi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 C. O'Connell 15-0 15-15 df 15-30 40-30 ace 40-40 40-A 0-0 → 0-1

2. [Alt] Bethanie Mattek-Sands vs [8] Monica Puig



Il match deve ancora iniziare

3. [2] Andrey Rublev vs [WC] Christopher O’Connell OR [5] Guido Andreozzi



Il match deve ancora iniziare