Hopman Cup 2019 – Finale: Roger Federer porta in vantaggio la Svizzera (VIDEO)

Un Roger Federer apparso in grande spolvero non ha avuto problemi a consegnare il primo punto alla Svizzera nella finale della Hopman Cup. Opposto al tedesco Alexander Zverev (ATP 4), battuto per 6-4 6-2, l’elvetico è apparso più brillante del suo avversario fin da subito, ma ha dovuto attendere il decimo game per far suo il primo set.

Nella seconda frazione si è invece rapidamente portato sul 3-0 per poi controllare l’incontro e guadagnarsi un altro break. Se Belinda Bencic (WTA 54) dovesse vincere contro Angelique Kerber (2), la Svizzera potrà replicare il successo nel torneo australiano dello scorso anno contro la Germania. In caso contrario decisivo sarà il doppio misto.

FINAL: GERMANY V SWITZERLAND

Roger Federer (SUI) d Alexander Zverev (GER) 6-4 6-2