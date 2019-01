ATP Sydney: Il Main Draw. Andreas Seppi n.8 del seeding

ATP Sydney 250 | Cemento | $527.880

(1) Tsitsipas, Stefanos vs Bye

Ebden, Matthew vs Jarry, Nicolas

Klizan, Martin vs (WC) Popyrin, Alexei

Chardy, Jeremy vs (8) Seppi, Andreas

(3) Schwartzman, Diego vs Bye

Kudla, Denis vs Qualifier

Harrison, Ryan vs Qualifier

Qualifier vs (6) Pouille, Lucas

(7) Fucsovics, Marton vs (WC) Duckworth, James

Millman, John vs Tiafoe, Frances

Jaziri, Malek vs Querrey, Sam

Bye vs (4) Simon, Gilles

(5) de Minaur, Alex vs Lajovic, Dusan

Qualifier vs Ramos-Vinolas, Albert

(WC) Thompson, Jordan vs Mannarino, Adrian

Bye vs (2) Medvedev, Daniil