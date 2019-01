ATP Auckland: Il Tabellone di Quali. C’è Thomas Fabbiano

ATP Auckland 250 | Cemento | $527.880

Grandstand – Ora italiana: 23:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Bradley Klahn vs Michael Mmoh

2. [WC] Finn Tearney vs [8] Thomas Fabbiano

3. [WC] Ajeet Rai vs [6] Cameron Norrie

4. [4] Mackenzie McDonald vs Duckhee Lee (non prima ore: 04:00)

Court 2 – Ora italiana: 23:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Stephane Robert vs [5] Pablo Cuevas

2. [2] Maximilian Marterer vs [Alt] Daniel Masur

3. [1] Albert Ramos-Vinolas vs Ugo Humbert

4. Horacio Zeballos vs [7] Laslo Djere