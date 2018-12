WTA Auckland: Il Tabellone Principale. La Wozniacki guida il seeding

WTA Auckland International | Cemento | $250.000

(1) Wozniacki, Caroline vs Qualifier

Babos, Timea vs Qualifier

(WC) Davis, Lauren vs Arruabarrena, Lara

Azarenka, Victoria vs (6) Williams, Venus

(3) Hsieh, Su-Wei vs Hercog, Polona

Puig, Monica vs (WC) Mattek-Sands, Bethanie

Sorribes Tormo, Sara vs Voegele, Stefanie

Vickery, Sachia vs (7) Flipkens, Kirsten

(5) Strycova, Barbora vs Townsend, Taylor

(WC) Anisimova, Amanda vs Qualifier

Kuzmova, Viktoria vs Zidansek, Tamara

Kenin, Sofia vs (4) Martic, Petra

(8) Van Uytvanck, Alison vs Qualifier

Bouchard, Eugenie vs Brengle, Madison

Barthel, Mona vs Gasparyan, Margarita

Larsson, Johanna vs (2) Goerges, Julia