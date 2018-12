Il miglior consiglio ricevuto da Maria Sharapova

Maria Sharapova ha parlato del miglior consiglio che ha ricevuto nella sua vita.

“Il miglior consiglio che ho ricevuto è quello di circondarmi di persone intelligenti e di pormi sempre delle domande, senza dare mai nulla per scontato.”

Imparare questo mi è stato è utilissimo soprattutto per la gestione del mio business ‘Sugarpova’, abbiamo un team di talento che mi ha davvero aiutata a comprendere il mio ruolo di imprenditrice”.

“Tutto è possibile con dedizione e volontà. Il percorso non è lo stesso per tutti, quindi non seguire la strada di qualcun altro. Crea il tuo e credici sempre.”