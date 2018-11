Con Sangermano Tennis Team nasce l’academy per i giovani talenti

Marco Cecchinato e Stefano Travaglia nel team professionistico che comprende gli allenatori Simone Vagnozzi e Uros Vico e i preparatori atletici Umberto Ferrara e Giovanni Bevilacqua. Ogni anno saranno selezionati ragazzi a partire dai 10 anni. Saranno seguiti dagli allenatori formati con la supervisione del team voluto dall’imprenditore bolognese Luigi Sangermano.

Un team di allenatori e preparatori atletici professionisti per selezionare e formare giovani talenti del tennis. Con Sangermano Tennis Team, voluto dall’imprenditore bolognese Luigi Sangermano e dal preparatore atletico Umberto Ferrara, nasce a Bologna l’academy del tennis che si candida a diventare un punto di riferimento a livello nazionale e internazionale per il mondo professionistico. Ogni anno verranno selezionati ragazzi e ragazze a partire dai 10 anni di età da avviare verso il professionismo.

Gli allievi, per cinque giorni alla settimana, saranno seguiti dagli allenatori formati da Simone Vagnozzi e Uros Vico e dai preparatori atletici Umberto Ferrara e Giovanni Bevilacqua. “Il nostro obiettivo è duplice”, dice il fondatore e presidente di Sangermano Tennis Team, Luigi Sangermano. “Da un lato – prosegue – vogliamo fare qualcosa di socialmente utile per il territorio attraverso lo sport. Dall’altro lato vogliamo agganciare un mercato, quello del tennis, in grande ascesa: i premi dei maggiori tornei nazionali e internazionali da alcuni anni sono in costante aumento”.

Il team potrà avvalersi del contributo di due campioni come Marco Cecchinato, entrato tra i primi venti giocatori del mondo, e Stefano Travaglia, ad oggi al 135esimo posto nella classifica ATP. Entrambi si alleneranno a Bologna e quattro o cinque volte all’anno si metteranno a disposizione dei giovani atleti che aspirano a una carriera professionistica nel mondo del tennis e che saranno valutati dal team al termine del percorso di formazione.

Lo scouting avverrà inizialmente sul territorio di Bologna e dell’Emilia Romagna, per poi allargarsi a livello nazionale. L’academy, dopo una prima fase di attività, sarà aperta anche alle bambine e alle ragazze. Sangermano Tennis Team avrà la propria sede presso Virtus Club di Bologna e usufruirà inoltre della struttura messa a disposizione dai vertici dell’ex Cierrebi del capoluogo emiliano.

Con la forma giuridica della società per azioni, Sangermano Tennis Team avrà anche il compito di curare l’immagine di Marco Cecchinato e Stefano Travaglia.