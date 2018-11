Masters Cup – Londra: LIVE i risultati del Day 4 di singolare e doppio. Nessun problema per Novak Djokovic già in semifinale. Cilic batte Isner

Novak Djokovic ha messo a segno oggi un passo importante verso le semifinali delle ATP Finals che si stanno svolgendo a Londra.ù

Alla O2 Arena il serbo ha battuto abastanza agevolmente il giovane Alexander Zverev con i parziali di 6-4 6-1 in 1h18′ di partita.

Dopo che le prime 7 partite delle Finals erano terminate tutte in due set, la battaglia di servizi tra John Isner e Marin Cilic è stata vinta da quest’ultimo con il punteggio di 6-7 (2/7) 6-3 6-4 dopo 2h16′ di gioco.

Nell’ultimo turno del Gruppo Kuerten Isner sfiderà il tedesco Alexander Zverev (5), mentre Cilic se la vedrà con l’ancora imbattuto Novak Djokovic (1). In virtù del primo set conquistato questa sera dallo statunitense, il serbo è già qualificato per le semifinali, ma non è tuttavia ancora sicuro di passare come primo del girone.

ATP Nitto ATP Finals Finals | Indoor | $8.500.000

Centre Court – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [1] Oliver Marach / Mate Pavic vs [5] Mike Bryan / Jack Sock



ATP Nitto ATP Finals Oliver Marach / Mate Pavic [1] Oliver Marach / Mate Pavic [1] 4 6 Mike Bryan / Jack Sock [5] Mike Bryan / Jack Sock [5] 6 7 Vincitori: BRYAN / SOCK Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 ace 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 4-5* 4-6* ace 6-6 → 6-7 M. Bryan / Sock 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 O. Marach / Pavic 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 df 40-40 5-5 → 6-5 M. Bryan / Sock 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 4-5 → 5-5 O. Marach / Pavic 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-5 → 4-5 M. Bryan / Sock 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 O. Marach / Pavic 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 2-4 → 3-4 M. Bryan / Sock 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 O. Marach / Pavic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-3 → 2-3 M. Bryan / Sock 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-2 → 1-3 O. Marach / Pavic 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 M. Bryan / Sock 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 O. Marach / Pavic 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Bryan / Sock 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 4-6 O. Marach / Pavic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 4-4 → 4-5 M. Bryan / Sock 0-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 O. Marach / Pavic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 M. Bryan / Sock 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 O. Marach / Pavic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Bryan / Sock 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 2-1 → 2-2 O. Marach / Pavic 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 M. Bryan / Sock 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 O. Marach / Pavic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. [1] Novak Djokovic vs [3] Alexander Zverev (non prima ore: 15:00)



ATP Nitto ATP Finals Novak Djokovic [1] Novak Djokovic [1] 6 6 Alexander Zverev [3] Alexander Zverev [3] 4 1 Vincitore: N. DJOKOVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 6-1 A. Zverev 0-15 0-30 df 0-40 4-1 → 5-1 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 2-1 → 3-1 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-1 → 2-1 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 5-4 → 6-4 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 4-4 → 5-4 A. Zverev 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 A. Zverev 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-1 → 2-1 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

3. [3] Lukasz Kubot / Marcelo Melo vs [8] Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut (non prima ore: 19:00)



ATP Nitto ATP Finals Lukasz Kubot / Marcelo Melo [3] Lukasz Kubot / Marcelo Melo [3] 2 4 Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut [8] Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut [8] 6 6 Vincitori: HERBERT / MAHUT Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 P. Herbert / Mahut 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 L. Kubot / Melo 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 P. Herbert / Mahut 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 3-5 L. Kubot / Melo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 P. Herbert / Mahut 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 df 2-3 → 2-4 L. Kubot / Melo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 1-3 → 2-3 P. Herbert / Mahut 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 L. Kubot / Melo 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 P. Herbert / Mahut 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 L. Kubot / Melo 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 P. Herbert / Mahut 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 L. Kubot / Melo 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 1-5 → 2-5 P. Herbert / Mahut 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 1-4 → 1-5 L. Kubot / Melo 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 1-3 → 1-4 P. Herbert / Mahut 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 L. Kubot / Melo 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 P. Herbert / Mahut 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 L. Kubot / Melo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1

4. [5] Marin Cilic vs [8] John Isner (non prima ore: 21:00)



ATP Nitto ATP Finals Marin Cilic [5] Marin Cilic [5] 6 6 6 John Isner [8] John Isner [8] 7 3 4 Vincitore: M. CILIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 J. Isner 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 5-3 → 5-4 M. Cilic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 J. Isner 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 M. Cilic 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-2 → 4-2 J. Isner 15-0 30-0 ace 40-0 3-1 → 3-2 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 J. Isner 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 M. Cilic 0-15 0-30 df 0-40 df 15-40 1-0 → 1-1 J. Isner 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Cilic 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 5-3 → 6-3 J. Isner 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 4-3 → 5-3 M. Cilic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 J. Isner 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 ace A-40 ace 3-2 → 3-3 M. Cilic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 J. Isner 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Cilic 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Isner 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* ace 1*-4 1*-5 2-5* 2-6* ace 6-6 → 6-7 M. Cilic 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 J. Isner 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 M. Cilic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 J. Isner 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 4-5 M. Cilic 15-0 30-0 ace 40-0 3-4 → 4-4 J. Isner 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 J. Isner 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 J. Isner 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 1-1 → 1-2 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Isner 15-0 ace 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 40-40 df A-40 0-0 → 0-1

Guga Kuerten Group – (match vinti/persi – set vinti/persi)

(1) Novak Djokovic (SRB) 1/0 2/0

(3) Alexander Zverev (GER) 1/0 2/0

(6) Marin Cilic (CRO) 0/1 0/2

(8) John Isner (USA) 0/1 0/2

Lleyton Hewitt Group – (match vinti/persi – set vinti/persi)

(4) Kevin Anderson (RSA) 2/0 4/0

(7) Kei Nishikori (JPN) 1/1 2/2

(2) Roger Federer (SUI) 1/1 2/2

(6) Dominic Thiem (AUT) 0/2 0/4

Llodra/Santoro Group – (match vinti/persi – set vinti/persi)

(5) Mike Bryan/Jack Sock (USA) 1/0 2/0

(1) Oliver Marach/Mate Pavic (AUT/CRO) 1/0 2/0

(8) Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut (FRA) 0/1 0/2

(3) Lukasz Kubot/Narcelo Melo (POL/BRA) 0/1 0/2



Knowles/Nestor Group – (match vinti/persi – set vinti/persi)

(4) Jamie Murray/Bruno Soares (GBR/BRA) 2/0 4/1

(6) Raven Klaasen/Michael Venus (RSA/NZL) 1/1 3/2

(2) Juan Sebastian Cabal/Robert Farah (COL) 1/1 2/2

(7) Nikola Mektic/Alexander Peya (CRO/AUT) 0/2 0/4