Next Gen ATP Finals: Brilla la stella di Stefanos Tsitsipas “È una sensazione bellissima, ho giocato un grande tennis qui a Milano questa settimana” (Con il video della Finale)

Era il giocatore più forte presente alle Next Gen Finals e lo ha dimostrato. Stefanos Tsitsipas (ATP 15) ha conquistato il titolo nel torneo riservato ai migliori U21 dell’anno, sconfiggendo nella finalissima di Milano l’australiano Alex de Minaur (31) con il risultato di 2-4 4-1 4-3 (7/3) 4-3 (7/3).

Già vincitore a Stoccolma in stagione, oltre che finalista in Canada e a Barcellona (dove ha perso due volte con Rafael Nadal), il greco succede al coreano Hyeon Chung, trionfatore un anno fa nella prima edizione del torneo.

Dichiara il vincitore: “È una sensazione bellissima, ho giocato un grande tennis qui a Milano questa settimana. Ma per prima cosa voglio congratularmi con Alex, perché ha giocato benissimo. Gli faccio i complimenti sia per il gioco che ha espresso sia per la personalità che ha dimostrato. Bisogna dirgli davvero bravo, Io ho giocato davvero una bella partita questa sera. Ho avuto almeno due volte la possibilità di vincere il match prima, non ce l’ho fatta subito ma sono stato bravo a rimanere calmo. Avevo bene in mente il mio obiettivo, che ovviamente era quello di vincere. Sono stato molto forte mentalmente e l’ho dimostrato nell’ultimo set e nel tie-break che ha chiuso la partita.

Sono grato di aver avuto questa possibilità, di aver giocato qui a Milano e di essere il secondo vincitore di questa manifestazione. È un risultato che mi darà molta fiducia per il futuro”.