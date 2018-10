ATP Mosca: Quarti di finale per Andreas Seppi

Andreas Seppi approda ai quarti di finale nel torneo ATP 250 di Mosca.

Il 34enne di Caldaro, numero 46 del ranking mondiale, vincitore di questo torneo nel 2012, ha sconfitto per 76(6) 76(5), in un’ora e cinquanta minuti di partita, il francese Pierre-Hugues Herbert, numero 51 Atp.

Ai quarti di finale sfiderà il serbo Filip Krajinovic, numero 34 Atp e quarta testa di serie, o il russo Evgeny Donskoy, numero 105 del ranking mondiale.

Da segnalare che Seppi nel primo parziale ha recuperato da 1-4, con un solo break, e dopo avedr annullato tre palle set consecutive sul 4 a 5, 0-40 ed era alla battuta, annullava nel tie-break, sotto per 6-4, altri due due set point infilando gli ultimi quattro punti e vincendo in questo modo il tiebreak per 8 punti a 6.

Nel secondo set l’azzurro per due volte sotto di un break (anche sul 5 a 4 e servizio per il transalpino), ha recuperato in entrambe le occasioni lo svantaggio e poi ha conquistato la seconda frazione sempre al tiebreak per 7 punti a 5, dopo essere stato avanti per 5 a 1.

La partita punto per punto