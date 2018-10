Juan Martin Del Potro si fa male al ginocchio destro e si ritira da Shanghai

Juan Martín Del Potro, numero quattro del mondo, è stato costretto a lasciare il Masters 1000 di Shanghai dopo essere caduto nel primo set nel suo incontro con il croato Borna Coric, 19 ATP.

L’argentino trentenne è caduto sul ginocchio destro dopo un tentativo di recupero.

Alla fine del primo set perso per 7 a 5 Del Potro ha abbandonato il campo.

Coric è nei quarti di finale di un Masters 1000 per la quinta volta nella sua carriera, terza nel 2018. Il ventunenne ora affronterà Matthew Edben nei quarti di finale.

La partita punto per punto



.@borna_coric through to quarter-finals in Shanghai after Del Potro is forced to retire with injury.#RolexSHMasters pic.twitter.com/sDyfez0e82

— Tennis TV (@TennisTV) 11 ottobre 2018