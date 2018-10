Ernia del disco per Simona Halep

Simona Halep ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle sue condizioni di salute.

“Mi sono sottoposta ad una risonanza ed ho scoperto di avere un’ernia del disco.

Non c’è rischio però di andare sotto i ferri, seguirò il trattamento consigliato dai medici che consiste in esercizi e fisioterapia. Spero di tornare presto in campo.”