ATP Pechino: Tris azzurro al secondo turno

Avanzano Matteo Berrettini, Marco Cecchinato e Fabio Fognini nel torneo ATP 500 di Pechino.

Nella prima mattinata italiana il 22enne romano, numero 58 Atp, promosso dalle qualificazioni, ha liquidato per 63 62, in un’ora ed un quarto di partita, l’argentino Leonardo Mayer, numero 52 Atp. Al secondo turno Matteo affronterà il britannico Kyle Edmund, numero 16 del ranking mondiale.

Cecchinato, numero 22 Atp ed ottava testa di serie, ha battuto in rimonta per 16 64 75, dopo oltre un’ora e tre quarti di lotta, il cipriota Marcos Baghdatis, numero 116 Atp, in gara grazie ad una wild card. Prossimo avversario per il siciliano l’ungherese Marton Fucsovics, numero 45 Atp.

Fabio Fognini, numero 13 Atp e quarto favorito del seeding, ha sofferto tantissimo prima di battere il moldavo Radu Albot, numero 102 del ranking, proveniente dalle qualificazioni con il risultato di 16 63 63.

Al secondo turno Fognini sfiderà Andrey Rublev, classe 1997 e n.68 ATP.