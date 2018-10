Serie A2 Femminile, Girone 2: le squadre al via e il programma della prima giornata

SERIE A2 FEMMINILE, GIRONE 2: SQUADRE E CALENDARIO

GIRONE 2

CIRCOLO DELLA STAMPA SPORTING

CT SIENA

COUNTRY CUNEO

CT ROCCO POLIMENI

CIRCOLO TENNIS TRENTO

BAL LUMEZZANE

SPORTING CLUB SASSUOLO

GIRONE 2 – PRIMA GIORNATA

COUNTRY CUNEO vs CT SIENA

BAL LUMEZZANE vs CIRCOLO TENNIS TRENTO

CIRCOLO DELLA STAMPA SPORTING vs SPORTING CLUB SASSUOLO

Riposa: CT ROCCO POLIMENI

GIRONE 2 – PRESENTAZIONE SQUADRE

CIRCOLO DELLA STAMPA SPORTING: Federica Sema e Giorgia Testa, assieme alla giovane Alessia Tagliente, guideranno il Circolo della Stampa Sporting in Serie A2. Le due migliori giocatrici, classificate 2.4, tenteranno di spingere il club ad una promozione che, almeno sulla carta, pare essere piuttosto complicata.

CT SIENA: la spagnola Laura Pous Tio sarà la punta di diamante del CT Siena nel campionato di A2. L’esperienza della tennista iberica, unita a quella dell’italiana Corinna Dentoni, sarà un’arma in più per la compagine toscana, formata anche dall’ungherese Bukta, da Federica Grazioso e da Chiara De Vito.

COUNTRY CUNEO: Laura Schaeder, tennista tedesca classe 1993 e n.583 WTA (ex top-300 nel marzo 2017) guida la pattuglia del Country Cuneo in Serie A2. Le migliori italiane sono Jessica Bertoldo e Carlotta Ripa (vivaio), entrambe classificate 2.4. Gli incontri casalinghi verranno disputati sulla terra rossa: l’esordio stagionale sarà tra le mura amiche contro il Ct Siena, che parte con i favori del pronostico.

CT ROCCO POLIMENI: la squadra calabrese sembra essere, almeno sulla carta, una di quelle meno competitive tra i due gironi di Serie A2. Non ce ne voglia la spagnola Nuria Parrizas Diaz, ma una rosa composta da appena cinque giocatrici (due delle quali di classifica 3.1 e 3.5) non dovrebbe essere in grado di lottare per la promozione.

CIRCOLO TENNIS TRENTO: una delle compagini più competitive è quella trentina, guidata dalla bulgara Tomova e dalla lettone Marcinkevica, in passato in forza al Castellazzo Parma. Ben tre straniere in rosa, la prima italiana in ordine di classifica è la 2.4 Beatrice Caruso, seguita a ruota dalla 2.5 Francesca Fusinato.

BAL LUMEZZANE: Georgia Brescia è la numero uno indiscussa del Bal Lumezzane, che potrà contare anche sulle svizzere In-Albon e Ochsner e sulla bielorussa Ilona Kremen. Quella bresciana è la squadra più straniera dell’intera Serie A2: le italiane inserite nell’organico sono Rubina De Ponti, Francesca Bullani, Eleonora Canovi e Sara Cicognani.

SPORTING CLUB SASSUOLO: squadra interamente italiana quella dello Sporting Club Sassuolo. Beatrice Torelli, 2.1, lotterà con la maglia del proprio circolo che l’ha vista crescere; accanto a lei, con l’obiettivo promozione in A1, ecco Giulia Guidetti e Valeria Muratori, due giocatrici giovani ma esperte.

Lorenzo Carini