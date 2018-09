ATP Chengdu: Fabio Fognini vola in finale

Quarta finale stagionale per Fabio Fognini. Il ligure è approdato all’ultimo atto del torneo ATP 250 di Chengdu.

In semifinale il 31enne di Arma di Taggia, numero 13 Atp (best ranking eguagliato) e primo favorito del seeding, ha battuto in rimonta per 67(5) 60 63, in un’ora e 49 minuti di gioco, il Next Gen Taylor Fritz, 20enne californiano di Rancho Santa fe, numero 62 del ranking mondiale.

Nell’altra sfida sono invece di fronte il portoghese Joao Sousa, numero 50 Atp e l’australiano Bernard Tomic, numero 123 Atp, promosso dalle qualificazioni.

ATP Chengdu 250 | Cemento | $1.070.040 – Semifinali

Center Court – Ora italiana: 08:30 (ora locale: 2:30 pm)

1. [1] Fabio Fognini vs Taylor Fritz



2. [7] Joao Sousa vs [Q] Bernard Tomic