Il mondo dei Millennials sotto la lente d’ingrandimento

Ogni genere di statistica presa in esame contiene al suo interno innumerevoli dati fuorvianti in fase di lettura ed interpretazione. Quando ci si ritrova infatti a manipolare tanti dati assieme, talora privi di correlazione, il rischio di prendere grossi abbagli è decisamente concreto. L’elaborato in questione nasce con l’obiettivo di ricavare indicazioni e spunti utili senza volersi in alcun modo professare depositari della verità assoluta. Porremo sotto la lente di ingrandimento lo stato di salute dei vari paesi, esamineremo le differenze nell’esplosione dei giovani millennials a seconda del sesso e analizzeremo la loro frequentazione più o meno assidua all’interno del circuito juniores. Il lavoro svolto è una semplice opera di ricerca in cui i millennials sono selezionati sulla base del loro ranking ATP/WTA aggiornato alla settimana in corso. Lo studio, che indaga inoltre sull’età, la nazionalità, la mano usata per impugnare la racchetta e il loro best ranking juniores, prende in considerazione 40 millennials totali, ovvero i migliori 20 ragazzi/ragazze con classifica ATP/WTA.

Dopo una prima occhiata fugace alla tabella WTA, il dominio dell’Ucraina in ambito femminile appare piuttosto netto. Figurano difatti tre giocatrici ucraine nelle prime 8 posizioni di questa speciale classifica: Dayana Yastremska, entrata in questo mese in top 100 e capace di issarsi lo scorso anno ai quarti di finale di Istanbul, Marta Kostyuk, piacevole scoperta a inizio anno con il terzo turno colto agli Australian Open (era numero 521 prima di Melbourne) e ora in assoluto la più forte 2002 del pianeta, e Katarina Zavatska, già vincitrice di 4 titoli ITF. L’impressione – ormai acclarata – è quella di un Paese in forte crescita con fondamenta solide già gettate per il futuro trainata dalla star di casa Elina Svitolina.

L’est Europa continua quindi a spadroneggiare – seppur senza l’apporto della Repubblica Ceca – accompagnata da paesi balcanici come Slovenia e Serbia, patria di Olga Danilovic, prima millennial nella storia a vincere un titolo WTA. Un altro prospetto da tener d’occhio, sebbene meno appariscente della figlia di “Sasha”, è la russa Anastasia Potapova, recente finalista nella River Cup di Mosca proprio contro la serba. Numeri alla mano possono sentirsi in una botte di ferro anche gli Stati Uniti, che accolgono nel loro roster ragazze di etnie e origini differenti (Amanda Anisimova, Claire Liu, Ann Li e Withney Osuigwe) e il continente asiatico (Xiyu Wang, Xinyu Wang, Moyuka Uchijima e En Shuo Liang) che conta 4 giocatrici nelle prime 20. Un altro dato che certifica una certa controtendenza rispetto al passato è l’assenza di giocatrici provenienti da paesi tradizionalmente “forti”: Francia, Gran Bretagna, Spagna, Germania, Italia e Repubblica Ceca. Le miglior italiana, malgrado non compaia nella tabella per circa una decina di posizioni, è la classe 2001 Elisabetta Cocciaretto, attualmente numero 731 delle classifiche mondiali.

CLASSIFICA NAZIONI CON PIU’ MILLENNIALS PRODOTTE

4: USA

3: UCRAINA

2: POLONIA, CINA

1: SERBIA, RUSSIA, GIAPPONE, LUSSEMBURGO, BIELORUSSIA, TAIPEI, AUSTRALIA, SLOVENIA, CANADA

10: EUROPA

10: RESTO DEL MONDO

La trafila juniores, eccezion fatta per la bielorussa Yuliya Hatouka (n°18) e la giapponese Moyuka Uchijima (n°20), è stata di assoluto rispetto per tutte le giocatrici prese in esame. Delle prime 10 giovani tenniste con miglior ranking WTA, infatti, solamente l’ucraina Katarina Zavatska non ha fatto il suo ingresso nella top 10 juniores sebbene si sia avvicinata a tale soglia. Questo va ad avvalorare quanto sostengono da tempo molti addetti ai lavori: essere stati forti a livello juniores è una condizione quasi imprescindibile per sfondare ai vertici del mondo pro ma non viceversa (arrivare al top nelle categorie giovanili non garantisce una carriera di spicco nel circuito maggiore). Premesso ciò, è doveroso tenere a mente che le eccezioni esistono e continueranno ad esistere ma che queste non rappresentino la “normalità” dei casi. Qualcosa, ad onor del vero, potrebbe in tal senso mutare non appena entrerà in vigore il Transition Tour.