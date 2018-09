Italiani in campo (Atp-Wta-Challenger): Gli azzurri impegnati Venerdì 14 Settembre 2018

Italiani in Campo

Challenger Shanghai – Hard

QF Bega – Kavcic (0-0) 2 incontro dalle ore 06:00

Challenger Istanbul – Hard

QF Fabbiano – Viola (2-1) 2 incontro dalle ore 10:00

Challenger Szczecin – Terra

QF Davidovich Fokina – Quinzi (0-0) ore 16:30

QF Marcora vs Molleker OR Monteiro (non prima ore: 19:00)

Challenger Banja Luka – Terra

In attesa…..