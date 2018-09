Francesca Schiavone annuncia il ritiro

Francesca Schiavone ha annunciato questa sera in una conferenza stampa agli Us Open il suo ritiro dal tennis agonistico.

La campionessa milanese ha conquistato il Roland Garros nel 2010.

Presentatasi al torneo femminile del Roland Garros da numero 17 del ranking, superò ai quarti di finale la numero tre del mondo Caroline Wozniacki. In semifinale usufruisce poi del ritiro di Elena Dement’eva, che aveva perso il primo set 6-7 al Tie-break, diventando la prima donna italiana, quarta italiana in assoluto dopo De Stefani, Pietrangeli e Panatta, a raggiungere la finale di un torneo dello Slam, Due giorni più tardi, battendo in finale Samantha Stosur ha ritoccato il suo primato ed è divenuta la prima donna italiana a vincere un torneo dello Slam nonché la terza atleta in assoluto dopo Nicola Pietrangeli (vincitore a Parigi in due edizioni nel 1959 e 1960) e Adriano Panatta (ancora a Parigi, 1976).

E’ stata come best ranking al n.4 del mondo in singolare ed ha conquistato i quarti di finale almeno una volta in tutta e 4 prove dello Slam.

In carriera ha conquistato 8 titoli del circuito maggiore.