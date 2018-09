Us Open Junior: Elisabetta Cocciaretto eliminata al primo turno

Si ferma prematuramente il cammino di Elisabetta Cocciaretto agli Us Open Juniores 2018. La tennista marchigiana, tredicesima favorita del seeding, è stata battuta al primo turno dell’ultimo Slam stagionale dalla russa Oksana Selekhmeteva col punteggio di 7-5 6-4.

L’azzurra è comunque ancora in corsa nel torneo di doppio a Flushing Meadows. Accreditata della quarta testa di serie, assieme alla danese Clara Tauson ha superato il match d’esordio: vittoria per 6-1 6-4 ai danni dell’ungherese Nagy e della portacolori del Guatemala Rivera Corado.

Rimanendo a parlare del doppio femminile, subito sconfitta Melania Delai che, in coppia con la georgiana Makatsaria, ha ceduto per 10-6 al supertiebreak del terzo set alla coppia statunitense, wild card, formata da Montgomery e Scott.

Lorenzo Carini