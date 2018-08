Da Genova: La conferenza stampa del torneo challenger

Ancora una volta sarà di altissimo livello l’Aon Open Challenger – Memorial Giorgio Messina, il torneo internazionale di tennis, premiato nel 2014 come miglior Challenger al mondo, che si disputerà a Genova presso i campi in terra rossa di Valletta Cambiaso dal 2 al 9 settembre 2018. L’Entry List è composta da giocatori che hanno vinto complessivamente 21 titoli nei tornei ATP World Tour 250-500. Numeri da record per un torneo Challenger.

Confermato il montepremi di 150mila dollari, che certifica ancora una volta come il torneo di Genova sia il più importante in Italia dopo gli Internazionali di Roma. Anche quest’anno la direzione sarà affidata a Sergio Palmieri, Direttore Organizzativo della FIT, Direttore degli Internazionali d’Italia e Coordinatore del Settore Tecnico che si occupa di organizzare tutti gli incontri di Coppa Davis e Fed Cup disputati in Italia, oltre ad affiancare il capitano non giocatore Corrado Barazzutti in tutti i match in casa e all’estero. Un torneo che punta a raggiungere quota 25mila presenze di pubblico, dopo il record della scorsa edizione con 22mila persone a Valletta Cambiaso nel corso dell’intera settimana. Entry List di livello con un top 60 come il francese Benoit Paire (numero 57 del mondo e vincitore di un titolo in un torneo ATP 250) e sei tra i migliori 100 giocatori del ranking ATP. E poi in campo anche alcuni big del tennis italiano come gli azzurri di Coppa Davis Paolo Lorenzi e Simone Bolelli che avevano indossato la casacca azzurra pochi mesi fa proprio a Valletta Cambiaso nella sfida dei quarti di finale con la Francia. In carriera Lorenzi ha vinto un torneo ATP World Tour 250.

Tra i nomi di spicco dell’Entry List anche lo spagnolo Guillermo Garcia Lopez (ex 23 del mondo), già finalista a Genova nella passata edizione con un palmares di cinque successi nei tornei ATP World Tour 250. Poi ci sono gli slovacchi Martin Klizan (già vincitore a Genova nel 2011) e Jozef Kovalik rispettivamente 72° e 86° nel ranking ATP. Per Klizan un palmares di assoluto prestigio: in carriera ha trionfato in ben sei tornei ATP (due World Tour 500 e quattro World Tour 250), tra questi ad agosto sulla terra battuta di Kitzbuhel. Poi c’è il serbo Laslo Djere (90°). A completare la lista dei Top 100 l’estone Jurgen Zopp (96’). Molto attesi anche l’argentino Federico Delbonis (111°), già vincitore di due titoli nei tornei ATP World Tour 250; Pablo Andujar, già numero 33 del mondo, che ha messo il suo nome nell’albo d’oro di quattro tornei ATP World Tour 250. E l’argentino Carlos Berlocq che ha vinto durante la sua carriera due tornei ATP World Tour 250.

In quest’ anno indimenticabile per la Genova tennistica che ha visto il Beppe Croce ospitare la Coppa Davis e poi la Fed Cup, il torneo festeggerà anche un doppio compleanno importantissimo: i dieci anni del Memorial Giorgio Messina e di Aon come Title Sponsor che nel 2009 fece il grande salto di qualità, passando ad un montepremi di 100mila dollari. In quell’anno, così come oggi, è il torneo con il più alto montepremi al mondo (fatta eccezione per gli US Open) nella settimana di svolgimento e raggiunge un livello tecnico da record nella sua storia, con la partecipazione di 8 dei primi 100 giocatori della classifica mondiale. Il prestigio guadagnato nel corso delle sedici edizioni è stato soprattutto frutto del supporto, oltre che dei numerosi sponsor, proprio della famiglia Messina e del main sponsor Aon, primo gruppo in Italia e nel mondo nella consulenza dei rischi e delle risorse umane, nell’intermediazione assicurativa e riassicurativa, che nel 2017 ha realizzato in Italia ricavi complessivi per 250 milioni di euro e ha intermediato premi per quasi 3 miliardi di euro.

GLI SPETTACOLI – Come ogni anno, sono in programma grandi appuntamenti nel corso della settimana del torneo con importanti artisti che andranno in scena nel centrale ‘Beppe Croce’ prima delle partite del turno serale: martedì 4 settembre (ore 19.45) lo spettacolo di Daniele Raco ed i Soggetti Smarriti “Battute vincenti” ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, giovedì 6 settembre (ore 19.45) andranno in scena I Pirati dei Caruggi con “Desbelinity”– ingresso euro 15 per lo spettacolo e l’incontro di tennis serale o in abbonamento giovedì-domenica euro 25.

IL CONCORSO FOTOGRAFICO – nella settimana del torneo lo sponsor Queirolo & Associati metterà a disposizione un suo applicativo che consentirà agli spettatori di scaricare sul proprio smartphone una APP per partecipare gratuitamente al concorso fotografico “LiquidaOnline for Flying Angels: l’innovazione al servizio dei bambini”. Flying Angels, da anni Charity Partner del torneo, si occupa del trasporto di bambini affetti da gravi patologie ai centri di cura. Il tema del concorso sarà “un gesto di altruismo fuori o dentro il campo”. Al termine della manifestazione verranno premiati i due migliori scatti. Queirolo & Associati elargirà inoltre una donazione a Flying Angels Foundation coprendo così le spese di trasferimento di un bambino all’ospedale individuato per le cure.

IL CALENDARIO – Incontri di qualificazione da domenica 2 settembre, tabellone principale da martedì 4 con turno serale fino a sabato e finali di doppio e singolare domenica 9. L’ingresso al torneo sarà gratuito sino alle partite diurne del giovedì. A partire da giovedì sera i costi di biglietti ed abbonamenti saranno i seguenti:

abbonamento giovedì (incluso spettacolo)-domenica euro 25; abbonamento venerdì-domenica euro 20; biglietto giovedì e domenica euro 15; biglietto venerdì e sabato euro 10

Ragazzi sino a 14 anni ingresso gratuito