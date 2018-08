Us Open: LIVE Secondo Turno Qualificazioni Italiani. Quattro azzurri al turno finale

Turno di qualificazione

(26) Stefano Travaglia (ITA) c. Victor Estrella Burgos (DOM)

Federico Gaio (ITA) c. (27) Marco Trungelliti (ARG)

Lorenzo Giustino (ITA) c. (25) Dennis Novak (AUT)

(10) Lorenzo Sonego (ITA) c. Colin Altamirano (USA)

2° Turno Qualificazioni – Italiani

Court 12 – Ore: 17:00

1INC. T. Fabbiano vs J. Aragone



Slam Us Open T. Fabbiano [7] • T. Fabbiano [7] 5 1 0 J. Aragone J. Aragone 7 6 0 Vincitore: J. Aragone Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 T. Fabbiano 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 J. Aragone 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 T. Fabbiano 15-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 J. Aragone 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-3 → 1-3 J. Aragone 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 T. Fabbiano 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 J. Aragone 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 T. Fabbiano 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-6 → 5-7 J. Aragone 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 J. Aragone 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 J. Aragone 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 T. Fabbiano 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 J. Aragone 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 J. Aragone 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Aragone 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Court 11 – Ore: 17:00

1INC. D. Young vs S. Bolelli



Slam Us Open D. Young D. Young 0 6 6 S. Bolelli [29] S. Bolelli [29] 6 4 2 Vincitore: D. Young Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 S. Bolelli 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-2 → 6-2 D. Young 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 S. Bolelli 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 D. Young 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 S. Bolelli 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 D. Young 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 S. Bolelli 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 D. Young 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 S. Bolelli 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 6-4 D. Young 15-15 30-40 40-40 15-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 S. Bolelli 15-0 30-0 15-0 40-15 4-3 → 4-4 D. Young 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 S. Bolelli 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 D. Young 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 S. Bolelli 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 D. Young 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 S. Bolelli 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 D. Young 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 S. Bolelli 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-5 → 0-6 D. Young 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-4 → 0-5 S. Bolelli 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 0-4 D. Young 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 0-3 S. Bolelli 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 D. Young 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00

3INC. E. King vs S. Travaglia



Slam Us Open E. King E. King 6 3 4 S. Travaglia [26] S. Travaglia [26] 4 6 6 Vincitore: S. Travaglia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 S. Travaglia 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 E. King 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 S. Travaglia 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 E. King 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 E. King 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 S. Travaglia 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 E. King 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 S. Travaglia 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 E. King 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 S. Travaglia 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 E. King 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 S. Travaglia 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 30-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 E. King 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 E. King 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 S. Travaglia 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 E. King 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 S. Travaglia 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 E. King 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 S. Travaglia 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 E. King 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 S. Travaglia 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 E. King 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 E. King 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 S. Travaglia 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 E. King 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 S. Travaglia 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Court 5 – Ore: 17:00

3INC. D. Petrovic vs L. Giustino



Slam Us Open D. Petrovic D. Petrovic 2 6 3 L. Giustino L. Giustino 6 4 6 Vincitore: L. Giustino Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 L. Giustino 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 D. Petrovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 L. Giustino 0-15 0-30 15-30 15-40 2-4 → 3-4 D. Petrovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 L. Giustino 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 D. Petrovic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 L. Giustino 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 D. Petrovic 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Giustino 15-0 15-15 30-15 15-0 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 D. Petrovic 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 L. Giustino 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 D. Petrovic 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 L. Giustino 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 D. Petrovic 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 L. Giustino 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 15-30 40-40 2-2 → 3-2 D. Petrovic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 L. Giustino 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 D. Petrovic 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Giustino 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 D. Petrovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-5 → 2-6 L. Giustino 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 D. Petrovic 15-0 30-0 30-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 L. Giustino 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 2-3 D. Petrovic 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 L. Giustino 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 D. Petrovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 L. Giustino 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Court 10 – Ore: 17:00

4INC. H. Moriya vs F. Gaio



Slam Us Open H. Moriya • H. Moriya 4 3 0 F. Gaio F. Gaio 6 6 0 Vincitore: F. Gaio Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 H. Moriya 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 H. Moriya 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 F. Gaio 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-5 → 3-5 H. Moriya 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-5 → 2-5 F. Gaio 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 H. Moriya 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-4 → 1-4 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 H. Moriya 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 F. Gaio 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 H. Moriya 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 F. Gaio 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 H. Moriya 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-4 → 4-5 F. Gaio 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 H. Moriya 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 F. Gaio 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 H. Moriya 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 H. Moriya 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 F. Gaio 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 H. Moriya 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Court 6 – Ore: 17:00

4INC. L. Sonego vs G. Clezar