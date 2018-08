Roger Federer e gli Us Open: “Sono altri i favoriti, non un trentasettenne”

Roger Federer non vuole essere considerato uno dei favoriti per il successo finale agli US Open 2018. “È passato troppo tempo, 10 anni, dalla mia ultima vittoria a Flushing Meadows, quindi i papabili per il titolo sono altri. Il mio obiettivo è concentrarmi sui primi turni per riuscire ad andare il più lontano possibile e disputare un buon torneo. Sono altri i favoriti, non un trentasettenne”.

“Non ho ancora giocato con lo shot clock, sono curioso di vedere come funziona

L’Arthur Ashe è il più grande stadio di tennis al mondo e si trova in una delle città più belle del pianeta. Bastano questi due motivi per definire gli US Open qualcosa di unico e qualcosa di enorme. Amo giocare questo torneo”.