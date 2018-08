Novak Djokovic: “Tsitsipas è senza dubbio uno dei leader della NextGen”. Il greco “E’ il momento migliore della mia vita, è come un sogno” (video)

Novak Djokovic è stato eliminato agli ottavi di finale del torneo Masters 1000 di Toronto dal greco Stefanos Tsitsipas, che compirà 20 anni tra due giorni e che è già a ridosso dei primi venti giocatori del mondo. Il serbo non ha nascosto la frustrazione per la sconfitta ma ha accettato il risultato e fatto i complimenti al proprio avversario: “Perdere in questi tornei non è qualcosa di poco conto, voglio vincere sempre, ma lo devo accettare e andare avanti. Adesso vado a Cincinnati – che non ho mai vinto – e spero di fare bene“.

Djokovic, sebbene si sia lamentato di come ha giocato, ha fatto gli elogi al greco: “Non ho giocato particolarmente bene, soprattutto dalla linea di fondo e in risposta, soprattutto l’inizio è stato pessimo, ma ci sta che ci possano essere giornate negative. Tsitsipas è senza dubbio uno dei leader della NextGen, specialmente quest’anno. Sta avendo risultati importanti, anche per merito della sua disciplina: lavora tante ore in palestra, e poi in campo, e sta ottenendo risultati. Ha molto talento.”

Il greco è ovviamente al settimo cielo e dichiara: “Ho cercato di mantenere la calma e fare un buon terzo set. La partita contro Zverev della scorsa settimana, anche se l’ho persa, è stata un’esperienza molto importante, e me ne sono accorto adesso. E’ il momento migliore della mia vita, è come un sogno. E’ da quando ho iniziato a giocare tennis che volevo vivere momenti come questi”

Alcuni highlights del match tra Djokovic e Tsitsipas