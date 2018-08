Masters 1000 Toronto: Live gli Italiani – Primo Turno. Live Fognini e Cecchinato

Court 1 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

2INC. Frances Tiafoe vs Marco Cecchinato



ATP Toronto Frances Tiafoe • Frances Tiafoe 0 7 5 Marco Cecchinato Marco Cecchinato 0 6 1 Secondo servizio Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 F. Tiafoe 5-1 M. Cecchinato 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 30-40 4-1 → 5-1 F. Tiafoe 0-15 15-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 M. Cecchinato 0-15 30-15 ace 40-15 ace 3-0 → 3-1 F. Tiafoe 0-15 15-15 40-15 ace ace 2-0 → 3-0 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 F. Tiafoe 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 4*-2 4-3* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 F. Tiafoe 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 M. Cecchinato 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 5-5 → 5-6 F. Tiafoe 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 df 40-30 4-5 → 5-5 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 F. Tiafoe 15-0 40-0 3-4 → 4-4 M. Cecchinato 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 F. Tiafoe 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 M. Cecchinato 15-0 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Cecchinato 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-2 → 1-2 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 40-40 df 40-A 0-1 → 0-2 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

in caso di vittoria sfiderà al secondo turno

Raonic Milos

Country: Canada

Born: 27. 12. 1990

Current/Highest rank – singles: 29. / 3.

Current/Highest rank – doubles: – / 103.

Sex: man

Plays: right

National Bank Grand Stand – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

3INC. Steve Johnson vs [14] Fabio Fognini



Il match deve ancora iniziare

in caso di vittoria sfiderà al secondo turno

Jeremy Chardy vs Denis Shapovalov (non prima ore: 01:00)



Il match deve ancora iniziare